Кемерово, , 16:56 — REGNUM Обвиняемый в нападении на известного в Кузбассе адвоката отправлен под стражу на два месяца.

«Решение о заключении в СИЗО принято в пятницу, 8 ноября», — сообщает «A42.Ru».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на кузбасского адвоката Сергея Учителя 6 ноября было совершено покушение. Нападавший был задержан, а потерпевший отправлен в больницу. Сейчас Учителю ничего не угрожает. 53-летний задержанный — уроженец города Находки, прилетел в Кузбасс якобы для поиска работы, проживал на съёмной квартире.

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