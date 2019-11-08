Краснодар, , 16:49 — REGNUM Новый эпизод преступной деятельности выявили следователи в рамках расследования уголовного дела в отношении заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и его подчиненного, сообщили 8 ноября в пресс-службе Следственного комитета России. Чиновники обвиняются в получении взятки в особо крупном размере и в крупном размере.

Заместитель главы краевого минсельхоза с октября 2017 года возглавлял конкурсную комиссию по отбору участников программы по развитию сельского хозяйства Краснодарского края, по которой сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставлялись гранты на развитие материально-технической базы. Как считает следствие, в ноябре 2017 года председатель одного из таких кооперативов обратился к чиновнику за консультацией. Председатель комиссии предложил содействие в получении субсидии в сумме 30 млн рублей за 10% — деньги было предложено передать чиновнику через его подчиненного. Тогда же предприниматель передал обвиняемым часть суммы — 500 тыс. рублей, после чего получил грант.

Как сообщало ИА REGNUM, чиновники были задержаны в апреле 2019 года при получении 4 млн рублей — также от председателя сельскохозяйственного потребительского кооператива. Схема была такой же: за получение гранта в 40 млн рублей обвиняемые, по версии следствия, предложили передать им 10% от суммы. Женщина-предприниматель обратилась к правоохранителям, после чего чиновники были задержаны. Уголовные дела соединены в одном производстве.