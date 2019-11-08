Москва, , 16:48 — REGNUM Доля лесных пожаров, вызванных грозами в Российской Федерации, составила 28% от общего числа пожаров в стране в 2019 году. Это почти в два раза больше, чем четыре года назад. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает Россельхоз.

Согласно данным Россельхоза, за последние четыре года доля лесных пожаров, возникших от удара молний, неуклонно росла.

Если четыре года назад таких пожаров было 16% от общего числа пожаров за год, то теперь она достигла 28%.

Уточняется, что в 2018 году от молний возникло 1897 лесных пожаров, а в 2019-м уже 2243.

Основной причиной возникновения пожаров остается человеческий фактор.