Демянск, Новгородская область, , 16:41 — REGNUM Глава МЧС Евгений Зиничев назвал причины паводка в Новгородской области. Сразу сошлось несколько факторов, заявил глава министерства.

«Ураган накануне прошел, в том числе мог русло где-то подзасыпать. И количество осадков — 100 мм. Ну и, естественно, человеческий фактор: русла рек недостаточно чищены», — заявил Зиничев в эфире телеканала «Россия 24».

Он заверил, что «адресная помощь будет всем оказана».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Новгородской области вода подтопила 164 жилых дома, в которых проживает 360 человек, а также 629 приусадебных участков. Паводком повреждены 33 участка дорог, восемь мостов, нет проезда к 11 населённым пунктам.

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