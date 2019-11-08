Вологда, , 16:37 — REGNUM В Вологодской области до сих пор остаются подтопленными три населённых пункта, из которых эвакуировано 48 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Жильцы подтопленных деревень, пожелавшие остаться в пунктах временного размещения, обеспечены горячим питанием, постельными принадлежностями и вещами первой необходимости. Для пресечения фактов мародерства и вандализма покинутые дома взяты под усиленную охрану сотрудниками полиции и Росгвардии.

Постепенно стабилизируется и ситуация на дорогах. Как рассказал начальник областного Департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев, в пик паводка в зону затопления попало 11 региональных и 13 муниципальных дорог, по некоторым из которых проезд стал невозможен. На сегодняшний день аварийные бригады дорожников восстановили большую часть объектов. Незавершенными остаются лишь 6 дорог, работы на которых могут быть продолжены только после спада воды. По этой причине до сих пор ограничено сообщение с 9 населенными пунктами (6 в Грязовецком и 3 в Череповецком районах), население которых полностью обеспечено питьевой водой и продовольствием

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области из-за наводнения режим ЧС был введён в 13 районах.