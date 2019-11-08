Киев, , 16:32 — REGNUM Бывшего главаря одесского «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергея Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве, охраняет украинский спецназ, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский 8 ноября на своём telegram-канале.

«По неизвестной мне причине, СБУ стесняется того, что сотрудники «Альфы» охраняют Стерненко, совершившего полтора года назад убийство… На наши с вами деньги, в конце концов, «Альфа» охраняет убийц…», — написал он.

Бужанский отметил, что партия «Слуга народа» во время избирательной кампании обещала совсем не такое отношение к преступникам.

Напомним, в мае 2018 года между Стерненко и двумя одесситами возник конфликт, в ходе которого один мужчина был ранен, а второй скончался от ножевых ранений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш опубликовала результаты официальной экспертизы, в выводах которой сказано, что Стерненко нанёс одному из потерпевших смертельное ранение. Лукаш также обвинила генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку в том, что он «покрывает убийцу».

Читайте ранее в этом сюжете: Генпрокурор Украины покрывает убийцу — экс-министр юстиции