с. Енотаевка, , 16:25 — REGNUM В Астрахани перед судом предстанут члены организованной группы, обвиняемые в незаконном приобретении, хранении, перевозке и продаже икры рыб осетровых видов, занесенных в Красную книгу РФ. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

Следствие считает, что 46-летняя местная жительница привлекла в преступную группу 24-летнюю дочь и двоих знакомых мужчин. Они незаконно покупали, хранили, перевозили и продавали в Москве осетровую икру со второй половины 2018 года по апрель 2019-го. Всего они незаконно приобрели более 25 килограммов икры. По оценке экспертов, федеральным рыбным запасам был причинён ущерб на 2,7 миллиона рублей. 7 марта 2019 года в Енотаевском районе их автомобиль остановили, из него было изъято 42 банки икры.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, совершенные в составе организованной преступной группы». Дело с обвинительным заключением передано в суд. Один из фигурантов дела находится в розыске.