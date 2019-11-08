Демянск, Новгородская область, , 16:13 — REGNUM Полностью восстановлено электроснабжение населенных пунктов Вологодской области. Об этом сообщил главе МЧС России Евгению Зиничеву заместитель губернатора области Антон Стрижов на заседании комиссии по ЧС в Демянском районе Новгородской области.

«Энергоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме по постоянным и временным схемам, в том числе с применением резервных источников энергоснабжения», — заявил Стрижов по видеоконференцсвязи, сообщает ТАСС.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, причиной ЧС в Вологодской области стали аномальные снегопады и паводок. Вместе с тем в МЧС фиксируют снижение уровня воды.