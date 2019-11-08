Вологда, , 16:06 — REGNUM Дорожные службы полностью восстановили разрушенные паводком участки дорог в Вологодской области, где остаются подтопленными три населенных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Вологодской области.

Подтопленными остаются три населенных пункта в Вологодском районе — Новое, Михальцево и Дудинское, 48 человек эвакуированы и пока не могут вернуться в свои дома, но количество подтопленных домов сократилось — с 46 до 32, сообщает ТАСС.

Ведомство фиксирует незначительное снижение уровня воды в реках.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, режим ЧС введен в 13 муниципалитетах Вологодской области.