Уфа, , 16:01 — REGNUM Бывшего налогового инспектора в Уфе осудили за получение денег от руководителя коммерческой фирмы. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудница межрайонной инспекции ФНС России № 31 по Башкирии с сентября 2015 по май 2016 года в ходе выездной проверки коммерческого предприятия выявила занижение НДС и неполную уплату налога на прибыль. Она потребовала от руководства предприятия выплатить ей денежные средства в размере 300 тыс. рублей. За эти деньги она пообещала не указывать данные нарушения в акте проверки.

В 2016 году инспектор получила 150 тыс. рублей от директора фирмы, а в прошлом году потребовала остальные деньги. При этом свои обещания женщина не выполнила.

Коммерсант обратился в полицию. В результате инспектор была задержана при получении денег.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).

Отмечается, что женщина не признала свою вину.

Суд приговорил 43-летнюю бывшую сотрудницу налоговой инспекции к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафу в размере 60 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе на 2 года.