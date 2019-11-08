Кострома, , 15:51 — REGNUM В Костромской области 10 ноября ожидают вторую волну паводка, сообщает «Россия 24».

Оскар Клод Моне. Паводок. 1896

Уровень воды достиг своего пика 6 ноября — 6 метров 87 сантиметров. За последние сутки вода опустилась примерно на один метр.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, осенний паводок стал причиной подтопления сразу в нескольких районах области. На особом контроле главы региона также ситуация в Парфеньевском, Чухломском, Пыщугском и Кадыйском районах.

МЧС проводят регулярный ежечасный мониторинг обстановки на реках региона. Жизнеобеспечение населения не нарушено.