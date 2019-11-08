Камызяк, Астраханская область, , 15:46 — REGNUM В Астраханской области организована доследственная проверка по факту столкновения двух маломерных судов на реке Быстрой. Об этом сообщила пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК России.

Как уже сообщало ИА REGNUM, две лодки столкнулись на реке Быстрой в районе села Алексеевка в Камызякском районе утром 8 ноября. На борту двух лодок всего находились 12 человек. Один из них погиб.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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