Солигалич, Костромская область, 8 ноября 2019, 15:42 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников знакомится с ситуацией во время паводка, глава региона находится в Солигаличе, где введен режим ЧС, сообщает областная телерадиокомпания «Русь».
Ситников проверяет, какие шаги предпринимают районные власти по защите людей от паводка — из берегов вышла река Кострома.
По данным отдела оперативных дежурных администрации области, запасов продовольствия и медикаментов здесь достаточно.
На особом контроле главы региона также ситуация в Парфеньевском, Чухломском, Пыщугском и Кадыйском районах. Из-за подъема рек прервано транспортное сообщение с восемью населенными пунктами.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, сразу в нескольких российских регионах ликвидируют последствия осеннего паводка.