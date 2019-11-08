Краснодар, , 15:41 — REGNUM Несколько лесных пожаров общей площадью более 15 гектаров тушат спасатели в Краснодарском крае. Это следует из сообщения пресс-службы администрации края от 8 ноября. Как сообщается со ссылкой на кубанское министерство природных ресурсов, на данный момент в тушении природных пожаров в регионе задействовано свыше 300 человек. Причина всех возгораний — неосторожное обращение с огнем

Так, в 14:00 8 ноября пожарные и лесники ликвидировали возгорание в Пшишском лесничестве Туапсинского района на площади 2,65 га.

На данный момент также локализованы пожары в Смоленском участковом лесничестве, рядом со станицей Крепостная, на площади 9,9 га, а также в районе станицы Ставропольская на площади 2,5 га. В 10:30 8 ноября новый очаг возгорания был обнаружен в лесном фонде Крепостного участкового лесничества в районе Планческой щели, огонь охватил около 2,7 га. Работу пожарных серьёзно осложняет сильный ветер.