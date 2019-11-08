Ростов-на-Дону, , 15:39 — REGNUM Ростовская чиновница и двое работников энергокомпании, оказавшиеся на скамье подсудимых по делу о крупнейшем пожаре в районе Театрального спуска, отрицают свою вину.

«Свою вину отрицаю», — цитирует подсудимых «Интерфакс-Юг».

ИА REGNUM ранее сообщало, что материалы уголовного дела о пожаре в районе Театрального спуска, произошедшем 21 августа 2017 года, изучает Пролетарский районный суд. Бывшая замглавы администрации Пролетарского района обвиняется в халатности, начальник Восточного РЭС филиала ОАО «Донэнерго» и старший мастер производственного участка — в причинении смерти по неосторожности и уничтожении или повреждении имущества по неосторожности.

Площадь пожара, который вспыхнул в августе 2017 года, превысила 32,5 тыс. кв. метров. Огонь повредил 125 домов частного сектора и 39 квартир в восьми многоквартирных домах. Один человек погиб, более 700 горожан потеряли имущество.

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