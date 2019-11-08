Великий Новгород, , 15:29 — REGNUM Сегодня, 8 ноября, председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева посетила Хвойнинский район, чтобы встретиться с жителями, чьи дома и участки оказались в зоне подтопления, пишут «53 новости».

По итогам общения с избирателями она предложила главам всех районов включить в комиссии по формированию перечня граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и установлению степени повреждения домов и имущества, депутатов всех уровней.

Также спикер заксобрания попросила по возможности оказывать посильную помощь землякам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM в Новгородской области вода подтопила 164 жилых дома, в которых проживает 360 человек, а также 629 приусадебных участков. Паводком повреждены 33 участка дорог, восемь мостов, нет проезда к 11 населённым пунктам.