Краснодар, , 15:27 — REGNUM Самолёт Ан-2 совершил аварийную посадку на территории Брюховецкого района Краснодарского края 8 ноября, следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как предварительно установлено, легкомоторный самолет Ан-2 совершил аварийную посадку днём 8 ноября в районе станицы Переясловская. В самолёте находился один пилот, он не пострадал.

На месте работают следователи, обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в московском аэропорту «Шереметьево совершил аварийную посадку пассажирский самолёт компании «Аэрофлот».