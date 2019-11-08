Нягань, Югра, , 15:13 — REGNUM В Югре перед судом предстанет 17-летний подросток, жестоко избивший 13-летнего школьника. В ходе следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся, совместно с родителями принес извинения потерпевшей стороне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ХМАО.

Следствием установлено, что в феврале 2019 года в учебном учреждении города Нягани обвиняемый на школьной перемене избил 13-летнего учащегося. Потерпевший школьник получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом стенки глазницы и другие травмы.

По факту было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). После расследования дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Следователем внесено представление в адрес ОМВД России по Нягани о принятии профилактических мер воздействия со стороны инспекторов по делам несовершеннолетних при проведении работы в школе.