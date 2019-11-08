Волгоград, , 15:12 — REGNUM В Волгограде в результате нападения неизвестного на банкоматы одного из отделений Сбербанка никто не пострадал, сообщили 8 ноября в пресс-службе кредитного учреждения.

«Инцидент в зоне 24 офиса банка по адресу: ул. 8-й Воздушной Армии, 9А подтверждаем. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что га месте происшествия работает оперативная группа полиции. В интересах следствия Сбербанк более подробной информации не сообщает.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из отделений Сбербанка в Волгограде неизвестный повредил банкоматы и совершил из них хищение денег.

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