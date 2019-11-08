Уфа, , 15:12 — REGNUM В аэропорту Уфы задержали автомобиль с поддельными номерами. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.

По словам работников уфимской воздушной гавани, 7 ноября служба автопарковочного комплекса выявила автомобиль Ford Focus с поддельными государственными регистрационными знаками.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что номера на машине не соответствуют базе данных и свидетельству о государственной регистрации автомобиля.

По сообщению пресс-службы, в аэропорту «Уфа» установлено программное обеспечение, контролирующее заезд любого транспортного средства на его территорию. Если при въезде автомашины госномера читаются плохо или они изменены, то выезд машины с территории аэропорта блокируется.

По данному факту в отношении 30-летнего безработного жителя Уфы был составлен административный протокол за управление автомобилем с видоизмененными регистрационными знаками.

Теперь ему грозит штраф в размере пяти тысяч рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.