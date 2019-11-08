Демянск, Новгородская область, , 15:05 — REGNUM Глава МЧС Евгений Зиничев сегодня, 8 ноября, прибыл в Демянск Новгородской области, сообщает «Новгородское областное телевидение». Министр лично оценит ликвидацию последствий ливневого паводка в одном из наиболее пострадавших от стихии районов Новгородской области.

В настоящее время в Демянском районе остаются подтопленными семь населённых пунктов, включая районный центр — посёлок Демянск. В транспортной изоляции всё ещё находятся шесть деревень, в которых живут 23 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 6 ноября 2019 года в Новгородской области действует режим чрезвычайной ситуации. К 8 ноября подтопленными оставались 37 населённых пунктов в десяти районов — более 600 приусадебных участков и около 80 жилых домов.

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