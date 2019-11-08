Ростов-на-Дону, , 15:05 — REGNUM Экс-глава администрации Новочеркасска останется под стражей до конца 2019 года. К такому решению пришёл Ростовский областной суд после рассмотрения апелляционной жалобы, которую подала сторона защиты, сообщает ИА REGNUM.

«Постановлением судьи Ростовского областного суда постановление Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 28 октября 2019 года о продлении срока содержания чиновника под стражей оставлено без изменения», — сообщает пресс-служба суда.

ИА REGNUM напоминает, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил бывшему чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 30 декабря 2019 года включительно. В настоящее время бывший сити-менеджер Новочеркасска является фигурантом уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

25 октября 2019 года гордума Новочеркасска приняла добровольную отставку руководителя администрации.

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