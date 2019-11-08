Воронеж, , 14:59 — REGNUM Схема изменений в межбюджетное распределение средств, получаемых консолидированным бюджетом Воронежской области, готовится в правительстве региона. Об этом заявил губернатор Александр Гусев 8 ноября в рамках круглого стола на тему «Межбюджетные отношения: проблемы и перспективы» с участием членов подкомитета по реализации профильных государственных программ Российской Федерации комитета Государственной думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

«Мы готовим сейчас схему изменений в межбюджетное распределение средств, которые собираются в консолидированный бюджет Воронежской области. Подразумевается, что необходимо оставлять какую-то долю доходов на местном уровне и давать возможность коллегам в муниципальных образованиях к тем полномочиям, которые у них есть, получать дополнительные ресурсы», — пояснил губернатор.

Александр Гусев отметил, что на данный момент речь идёт не о масштабном перераспределении средств, а пока об «обкатке механизма», что, тем не менее, позволит двигаться в этом направлении. Губернатор также подчеркнул важность совместной работы с депутатами Госдумы.

«Я думаю, что и наши коллеги из федеральных органов власти тоже должны об этом подумать, чтобы более доверительные отношения позволили нам упростить взаимоотношения в части перераспределения средств федерального бюджета. Большая самостоятельность позволила бы оперативно решать ряд вопросов, которые перед нами стоят. Очень надеюсь, что с помощью депутатов Государственной думы мы барьер недоверия преодолеем и будем стремиться к более эффективному механизму финансового взаимодействия между всеми уровнями власти», — сказал Гусев.

В ходе дискуссии депутат Государственной думы, председатель подкомитета по реализации профильных государственных программ Российской Федерации Александр Пятикоп («Единая Россия») отметил опыт работы Воронежской области в сфере местного самоуправления, а также нестандартные подходы региональной власти к решению задач.

«Конечно, не все имеющиеся наработки войдут в бюджет этого года, но я думаю, что сегодняшняя встреча будет мощным подспорьем для парламентских слушаний. В том числе мы представим материалы при подготовке Государственного Совета по вопросам местного самоуправления», — сказал Пятикоп.