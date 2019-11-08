Воронеж, 8 ноября 2019, 14:59 — REGNUM Схема изменений в межбюджетное распределение средств, получаемых консолидированным бюджетом Воронежской области, готовится в правительстве региона. Об этом заявил губернатор Александр Гусев 8 ноября в рамках круглого стола на тему «Межбюджетные отношения: проблемы и перспективы» с участием членов подкомитета по реализации профильных государственных программ Российской Федерации комитета Государственной думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.
Александр Гусев отметил, что на данный момент речь идёт не о масштабном перераспределении средств, а пока об «обкатке механизма», что, тем не менее, позволит двигаться в этом направлении. Губернатор также подчеркнул важность совместной работы с депутатами Госдумы.
В ходе дискуссии депутат Государственной думы, председатель подкомитета по реализации профильных государственных программ Российской Федерации Александр Пятикоп («Единая Россия») отметил опыт работы Воронежской области в сфере местного самоуправления, а также нестандартные подходы региональной власти к решению задач.