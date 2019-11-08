Ростов-на-Дону, , 14:55 — REGNUM Заместитель начальник роты ППС уволен после анонимной жалобы о поборах в отделе полиции Таганрога (Ростовская область). Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

ИА REGNUM ранее сообщало, что донские следователи проверяют опубликованную в ряде интернет-изданий информацию о поборах в отделе полиции Таганрога. Наряду с этим по данному факту донская полиция также организовала служебную проверку.

Напомним, что это не первая анонимная жалоба, поступившая от сотрудников дорожной полиции Ростовской области. Изложенные правоохранителями факты подтверждения не нашли.

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