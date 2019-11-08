Пули-Алам, , 14:56 — REGNUM 7 ноября официальные представители полиции афганской провинции Логар (столица провинции — г. Пули-Алам) заявили, что на территории этого региона было убито четыре судьи.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», судьи погибли в результате засады, устроенной неизвестными вооруженными лицами на территории уезда Мохаммад Ага.

По словам официальных представителей полиции афганской провинции Логар, погибшие направлялись домой после недельного отпуска.

Согласно вышеупомянутому заявлению, полиция провинции Логар проведет тщательное расследование данного инцидента, и ответственные за убийство судей лица будут обнаружены и понесут заслуженное заявление.

Официальные представители полиции афганской провинции Логар утверждают, что засада была организована боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.