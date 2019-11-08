Калайи-Нау, Афганистан, , 15:06 — REGNUM 7 ноября официальные лица афганской провинции Бадгис (столица провинции — г. Калайи-Нау) заявили, что на территории этого региона в результате взрыва погибло шесть сотрудников полиции.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», транспортное средство, на котором ехали погибшие, подорвалось на самодельной мине, установленной на территории уезда Мукур провинции Бадгис.

По словам официальных лиц афганской провинции Бадгис, погибшие направлялись в столицу провинции город Калайи-Нау, чтобы получить зарплату.

Согласно вышеупомянутому заявлению, среди погибших сотрудников полиции также числится одна женщина.

Глава полиции провинции Бадгис заявил, что боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несут ответственность за установку самодельной мины и гибель сотрудников полиции.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.