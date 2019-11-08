Галле, Германия, , 14:55 — REGNUM Все 35 человек, которые были заблокированы после взрыва на шахте в немецкой коммуне Тойченталь федеральной земли Саксония-Анхальт, были спасены и подняты на поверхность. Об этом 8 ноября сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию.

«Все шахтеры, которые оказались в ловушке под землей в шахте в Тойчентале, расположенной в восточной Германии, были освобождены», — говорится в сообщении и добавляется, что эта информация предоставлена полицией.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о двух пострадавших при взрыве на шахте в коммуне Тойченталь.