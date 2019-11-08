Санкт-Петербург, , 14:45 — REGNUM В Петербурге водитель легкового автомобиля получил тяжелые травмы при столкновении с маршрутным автобусом ПАЗ. Люди, находившиеся в маршрутке, не пострадали. В ДТП, по предварительным данным, виновен сам пострадавший.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, дорожная авария произошла 8 ноября, в 11:50 мск, в Выборгском районе Петербурга, на пересечении проспектов Культуры и Луначарского.

Водитель автомобиля Hyundai Solaris, в нарушение ПДД, попытался выполнить правый поворот из второго ряда и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении по первому ряду автобусом ПАЗ.

«Водитель Hyundai, предварительно, находится в тяжелом состоянии, водитель ПАЗ не пострадал, пассажиры также не пострадали», — добавили в ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 26 октября в столкновении маршрутки «ПАЗ» и автомобиля Hyundai Solaris службы каршеринга в Петербурге погибли два человека, молодые мужчина и женщина. Среди пострадавших — молодой человек, находившийся за рулём, и несовершеннолетний юноша.

Причем, и в этом случае предполагаемый виновник трагедии — водитель легкового автомобиля.

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