Челябинск, , 14:36 — REGNUM В Челябинске горожане выходят на пикет посоле избиения пьяной компанией депутата Тракторозаводского райсовета Александра Курочкина. Они собираются потребовать закрытия скандальной рюмочной в доме на улице Мебельной, пишет Накануне.Ru.

Участие в акции примут сам побитый депутат, а также некоторые другие его коллеги по райсовету. Они соберутся под окнами рюмочной примерно в 21:00 по местному времени и собираются простоять до последнего клиента.

Как сообщало ИА REGNUM, на депутата напали ночью 8 ноября. Его избили неизвестные. Напавших ищут.

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