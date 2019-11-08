Самара, , 14:47 — REGNUM Бывшего врио руководителя фонда капитального ремонта Самарской области обвиняют в получении многомиллионного коммерческого подкупа от собственников строительных организаций. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, чиновника обвиняют в девяти преступлениях, предусмотренных ч. 8 ст. 204 УК РФ и ч. 6, п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ.

Кроме этого, брат чиновника обвиняется в посредничестве в коммерческом подкупе в крупном, значительном и особо крупном размерах.

По версии следователей, с февраля 2016 года по июль прошлого года чиновник при посредничестве своего брата получил от руководителей 11 строительных организаций коммерческие подкупы на общую сумму 36,9 млн рублей. За эти деньги он должен был беспрепятственно принимать работы и перечислять оплату по договорам на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Отмечается, что уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что главу Промышленного района Самары обвинили в коммерческом подкупе.