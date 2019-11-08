Челябинск, , 14:29 — REGNUM В Челябинске неизвестными избит депутат Тракторозаводского райсовета 30-летний Александр Курочкин. Инцидент произошёл в одной из рюмочных ночью 8 ноября, пишет Накануне.Ru.

Драка Feans

Рюмочная находится в том же доме, в котором живёт депутат. Местные жители ранее несколько раз обращались в полицию с жалобами на нарушения и шум, но стражи порядка не реагировали должным образом. Решать проблему гражданам пришлось самостоятельно.

Ночью 8 ноября жильцы снова призвали посетителей забегаловки к порядку. Но в ответ пьяная компания нанесла депутату Курочкину побои, в том числе битой. Нападавших сейчас ищут.

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