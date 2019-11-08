Окуловка, Новгородская область, , 14:26 — REGNUM В Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего жителя Пермского края, который попался на передаче взятки сотруднику полиции за непривлечение к административной ответственности незаконных трудовых мигрантов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Мужчину задержали сотрудники регионального управления ФСБ в городе Окуловка Новгородской области 6 ноября непосредственно после передачи денег заместителю начальника районного отдела полиции. Проблему с нарушителями — десятью гражданами Таджикистана — он намеревался решить за 100 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий»).