Йошкар-Ола, , 14:24 — REGNUM В Йошкар-Оле судебные приставы конфисковали гараж, который фигурировал в деле отбывающего наказание в колонии бывшего мэра города Павла Плотникова. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ФССП.

Имущество бывшего мэра передано в территориальное управление Росимущества по Мордовии, Марий Эл, Чувашии и Пензенской области.

По данным приставов, также в отношении Плотникова имеются еще два исполнительных производства: о взыскании штрафа в размере 22,5 млн рублей и суммы, равной стоимости гаражей, которые получены в качестве взятки — 987 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Плотников был задержан в декабре 2015 года. В отношении него возбудили уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере. В конце января 2016 года, было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности. Позднее было возбуждено еще одно уголовное дело в отношении Плотникова о получении взятки в виде трех гаражей. В итоге суд приговорил бывшего мэра к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Плотников ни одно из обвинений не признал. В октябре 2019 года в отношении Плотникова, который находится в колонии, было возбуждено еще одно уголовное дело. По словам адвоката экс-мэра, он подозревается в получении взятки в виде уже половины гаража. 5 ноября экс-мэр объявил голодовку и был переведен в отдельную камеру.

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