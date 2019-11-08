Макеевка, ДНР, , 14:29 — REGNUM Одна из шахт в городе Макеевка Донецкой Народной Республики приостановила свою работу из-за подземных толчков. Такое распоряжение отдал глава республики Денис Пушилин, передает 8 ноября ДАН.

Он отметил, что происхождение толчков неизвестно, их всё чаще ощущают жители поселка Объединенный в Макеевке. Шахта остановлена из-за угрозы жизни и здоровью граждан. Это беспрецедентные меры, на них пошли из-за непонимания природы явления.

МЧС ДНР проведет тщательное исследование местности, чтобы определить эпицентр толчков. На колебания земли жители Объединенного жалуются несколько месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в шахте возле города Снежное в ДНР погибли два горняка. В горной выработке критически упал уровень кислорода.

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