Тегеран, , 14:21 — REGNUM Силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана сбили неопознанный беспилотный летающий аппарат (БПЛА) на юго-западе страны. Об этом 8 ноября сообщает агентство ISNA.

По данным журналистов, неопознанный БПЛА появился утром в районе порта Махшар, расположенного на берегу Персидского залива в юго-западной иранской провинции Хузестан, его засекли поднятые по тревоге силы ПВО Ирана и успешно сбили.

Других подробностей инцидента не сообщается.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за появившегося над международным аэропортом Кансай города Осака в Японии неизвестного БПЛА поздно вечером 7 ноября было отменено, отложено или перенаправлено в другие аэропорты около 30 авиарейсов.