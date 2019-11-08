Ульяновск, , 14:17 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор директору межпоселенческого центрального Дома культуры в Павловском районе, которую обвинили в мошенничестве при получении выплат. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, сообщает региональное надзорное ведомство.

Правоохранителями установлено, что руководитель муниципального учреждения организовывала изготовление фиктивных документов о собственной заработной плате в заниженном размере. На основании данных документов семья злоумышленницы была признана малоимущей. По данным ведомства, летом 2015 года её дочь была направлена в детский оздоровительный лагерь за счёт средств областного бюджета, как находящаяся в трудной жизненной ситуации.

Нанесённый ущерб бюджету оценён в 14 тыс. рублей. Суд признал фигурантку уголовного дела виновной в мошенничестве при получении выплат, назначив 48 тыс. рублей штрафа.

Отметим, что ранее прокуратура Засвияжского района Ульяновска вскрыла факт нарушения антикоррупционного законодательства в детском саду «Капитошка». По данным ведомства, в 2018 году был заключён договор с бывшим сотрудником УГИБДД Ульяновской области, при этом руководство муниципального учреждения не уведомило об этом Госавтоинспекцию. Возбуждено дело об административном правонарушении.