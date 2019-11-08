Кемерово, , 14:10 — REGNUM В Новокузнецке прошло служебное совещание с участием губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, руководителей силовых ведомств и командующего Сибирским округом Росгвардии генерал-полковником Виктором Стригуновым, на котором была затронута тема двух резонансных преступлений: убийство экс-мэра Киселёвска и покушение на известного адвоката. Как сообщили ИА REGNUM в управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по региону, на совещании принят ряд решений по усилению работы силовых ведомств.

«Виктор Стригунов нацелил руководство территориального органа Росгвардии на принятие всех возможных мер, чтобы жители Кузбасса чувствовали себя защищёнными», — уточнили в ведомстве.

Как ране сообщало ИА, экс-глава Киселёвска Сергей Лаврентьев был застрелен на территории своего частного дома в ночь на 1 ноября. Приоритетной версией убийства остаётся разбойное нападение.

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А 6 ноября было совершено покушение на известного кузбасского адвоката Сергея Учителя.

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