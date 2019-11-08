Караганда, Казахстан, , 14:01 — REGNUM В результате несчастного случая на шахте «Саранская» в Карагандинской области Казахстана погиб шахтер, сообщает 8 ноября агентство «Казинформ».

Для расследования несчастного случая создана государственная комиссия. В настоящее время работа на предприятии приостановлена. Родственники и близкие люди уже проинформированы о случившемся.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года из-за обвала горной порода на шахте «Новая» в Акмолинской области Казахстана погибли два человека. После аварии одному из горняков удалось спастись.

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