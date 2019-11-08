Архангельск, , 13:52 — REGNUM В связи с трагедией в Ненецком АО, представителям частных охранных предприятий Архангельска напомнили о важности соблюдения инструкций. Как сообщили ИА REGNUM в региональном Управлении Росгвардии, после убийства ребенка в детском саду Нарьян-Мара, в ведомстве прошло рабочее совещание с руководителями ЧОПов.

«Обеспечить безопасность на охраняемых ЧОПами объектах можно только при условии гарантированного выполнения всеми участниками нормативных правовых норм и правил, а также неукоснительного соблюдения предписаний должностных инструкций», — заявил подполковник полиции Александр Сугако, особое внимание обратив на организацию охраны объектов социальной сферы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в детском саду Нарьян-Мара был убит ребенок: 36-летнему безработному открыл дверь охранник, приняв его за одного из родителей. Преступник поднялся на второй этаж и ударил ножом спящего ребенка. Охраннику учреждения предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью детей. Сотрудник ЧОП частично признал вину.