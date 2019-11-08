Великий Новгород, , 13:42 — REGNUM В Новгородской области на подтопленных территориях наблюдается спад уровней воды. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным на 12:00 8 ноября, в десяти районах области остаются подтопленными 37 населённых пунктов. Это 79 жилых домов, в которых проживает 93 человека, в том числе 22 ребёнка. Под водой — 603 приусадебных участка. Разрушены 32 участка дорог и 11 деревянных мостов.

К 14 населённым пунктам сейчас нет сухопутного проезда. Из зоны затопления эвакуированы 68 человек, в том числе 16 детей.

Отметим, что при наблюдающемся спаде воды в реках Новгородской области, впадающих в озеро Ильмень, синоптики предупреждают об опасном повышении уровня воды в реке Волхов, вытекающей из озера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 6 ноября 2019 года в Новгородской области действует режим чрезвычайной ситуации.

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