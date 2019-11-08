Берлин, , 13:49 — REGNUM В результате взрыва в шахте 8 ноября в коммуне Тойченталь федеральной земли Саксония-Анхальт в Германии 38 человек оказались под завалами на глубине 700 метров. Об этом передает телекомпания MDR.

Также поступили сведения о двоих раненых, их уже доставили в больницу. По информации владельца шахты GTS Grube Teutschenthal Sicherungs GmbH, всего в момент ЧП там работало порядка 100 человек.

По последним данным, спасатели начали вытаскивать шахтеров на поверхность.