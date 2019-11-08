Барнаул, , 13:36 — REGNUM 7 ноября Алтайский краевой суд отклонил жалобу адвокатов известного в регионе бизнесмена Виталия Черномора и подтвердил законность выбранной ранее в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Предприниматель был задержан в одном из столичных аэропортов 25 октября и в этот же день этапирован в Барнаул, где суд 26 октября удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения — взятие под стражу. Сотрудники правоохранительных органов подозревают бизнесмена в мошенничестве, инкриминируя ему пункт 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Как сообщает информационное агентство «Банкфакс», на протяжении нескольких лет бизнесмен привлекал кредиты на принадлежащие ему предприятия, а когда пришел срок возвращать деньги — компании-должники начали банкротиться.

Как уточняет издание, после приобретения в 2009 году «Сибэнергомаша» Черномор добавил к списку своих активов также Алапаевский металлургический комбинат и «Моршанскхиммаш», обещая к 2030 году превратить новообразованный холдинг «НОВАЭМ» в транснациональную компанию. Однако уже в 2015 году алтайский завод был признан банкротом — согласно реестру требований кредиторов общая задолженность АО «Сибэнергомаш» составила более 4 млрд. рублей, большую часть из которых требования Глобэксбанка, «Альфа-банка» и Райффайзенбанка.

«Мы подтверждаем, что «Альфа-Банк» является кредитором группы компаний «НОВАЭМ». Банк ведет мероприятия по возврату проблемной задолженности данной группы должников и с В.Л.Черномора, как поручителя. По выявленным фактам незаконных действий руководителей ГК «НОВАЭМ» «Альфа-банк» направил заявление в правоохранительные органы. В рамках возбужденного уголовного дела Черномору В.Л. предъявлено обвинение и избрана соответствующая мера пресечения. Банк оставляет за собой право предпринимать все предусмотренные действующим законодательством шаги по возврату кредитных средств. — сообщили в пресс-службе кредитной организации».