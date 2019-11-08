Нальчик, , 13:45 — REGNUM Природный пожар произошел в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии: загорелась лесная подстилка. Площадь пожара составила около гектара, сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе регионального МЧС.

«…поступило сообщение о том, что в Чегемском ущелье горит лесная подстилка точечными очагами на площади около 1 га. Зона горения — каменисто-лесистые труднодоступные склоны», — сказано в сообщении.

В 08:00 20 человек и две единицы техники приступили к тушению природного пожара. К 11:18 было ликвидировано открытое горение, а к 12:30 пожар в Чегемском ущелье удалось полностью потушить.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что угроза распространения огня на населенные пункты отсутствовала, поскольку ближайший из них находится на расстоянии 2−3 км от места возникшего пожара.

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