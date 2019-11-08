Цхинвал, , 13:31 — REGNUM Власти Южной Осетии выдворили с территории республики гражданина Грузии Захария Бутхузи, задержанного за незаконное пересечение государственной границы. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба Комитета госбезопасности Южной Осетии.

Пограничная служба Южной Осетии © Сергей Бобылев

Бутхузи был задержан 6 ноября на окраине населенного пункта Арцеу Цхинвальского района югоосетинскими пограничниками. Решением суда Цхинвальского района 8 ноября нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа с последующим выдворением из страны.