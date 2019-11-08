Жиздра, Калужская область, , 14:13 — REGNUM До четырёх лет лишения свободы грозит жителю Калужской области за половую связь с несовершеннолетней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Проверкой установлено, что в октябре 2019 года 30-летний житель города Жиздра, зная о 15-летнем возрасте своей знакомой, вступил с ней в половую связь.

По результатам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

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