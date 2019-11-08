Чита, , 13:20 — REGNUM В Забайкальском крае сегодня, 8 ноября, передано штормовое предупреждение связи с непогодой. По данным регионального ГУ МЧС РФ, днём, 10 ноября, и в течение суток 11 ноября, в регионе ожидаются осадки в виде снега и слабые метели.

Шторм Nasa.gov

Также, по данным синоптиков, температура воздуха в Забайкалье опустится на 10−12°С, а ветер усилится, его порывы будут достигать 15−20 м/с.

«Комплекс неблагоприятных метеорологических явлений может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального характера», — предупредили спасатели.

Уже сообщало ИА REGNUM, штормовая погода на Байкале наблюдалась 30 октября: тогда порывы ветра достигали 35−38 м/с.

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