Уфа, , 13:25 — REGNUM Друг погибшего инвалида в Уфе дал признательные показания. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о наступлении смерти 51-летнего мужчины в одной из больниц Уфы поступило в правоохранительные органы 5 ноября.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следователи рассматривали несколько вервий произошедшего. В результате они пришли к выводу, что ночью со 2 на 3 ноября текущего года потерпевший зашел в гости к своему 45-летнему знакомому, где они вместе распивали спиртные напитки.

По версии следствия, в это время между мужчинами возник конфликт, в ходе которого 45-летний хозяин квартиры избил своего гостя. После этого потерпевший ушел к себе домой.

В больницу пострадавший был госпитализирован только спустя 2 дня, где и скончался от полученных в ходе драки травм.

Отмечается, что во время допроса обвиняемый свою вину признал полностью и уже подробно обо всем рассказал. Сообщается, что он был задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что ранее некоторые СМИ сообщали о том, что мужчину на улице избили 5 человек и требовали у него деньги.