Иркутск, 8 ноября 2019, 13:03 — REGNUM Иркутские спасатели со ссылкой на синоптиков сообщили об ухудшении погодных погодных условий в регионе.
Завтра, 9 ноября, в западных, северо-западных и Катангском районах Приангарья ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15−20 м/с. Также возможны снег, метели, на дорогах — снежный накат.
Напомним, ураганный ветер в Иркутской области наблюдался в конце октября. Его порывами снесло несколько крыш и повредило автомобили.
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