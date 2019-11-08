Владивосток, , 13:08 — REGNUM Известный дружбой с тигром Амуром козёл Тимур умер от остановки сердца. Об этом рассказал директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев, сообщает 8 ноября «Восток-Медиа».

По его словам, козёл долго болел, его лечили специалисты. Причину смерти животного показало вскрытие. Тимуру было больше пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, о смерти козла Тимура стало известно 8 ноября. Животное захоронят «с почестями» и поставят в сафари-парке бронзовую скульптуру. Козёл стал известным в 2015 году, когда подружился с амурским тигром Амуром.

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