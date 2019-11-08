Красный Сулин, Ростовская область, , 12:53 — REGNUM В Красном Сулине Ростовской области двух подростков 14 и 15 лет подозревают в разбойном нападении на водителя такси. В настоящее время задержан один из предполагаемых преступников. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 8 ноября.

Из материалов уголовного дела следует, что в сентябре 2019 года подозреваемые потребовали от водителя передать им имеющиеся деньги. Получив отказ, один из подростков ударил водителя заранее приготовленным обломком асфальта. Водитель смог оказать сопротивление, преступники скрылись.

«В настоящее время один из предполагаемых преступников задержан. Ведётся розыск местонахождения и задержание второго подростка. Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой» продолжается», — уточнили в ведомстве.